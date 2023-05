Trafikkuhell på Nærbø

Politiet melder om et trafikkuhell hvor en person i en bil er involvert. Det skal ikke være personskade.

Føreren av bilen er en mann i 70-årene har kommet over i motsatt kjørefelt og skadet et gjerde. Han ble tatt med til legevakten for sjekk, og fikk førerkortet beslaglagt.