Trafikkuhell på motorvegen

Det skjedde eit trafikkuhell på motorvegen, E-39, sør for Auglendstunnelen klokka 0724: Tre bilar er involverte i uhellet, i sørgåande retning, like sør for tunnelen. Naudetatane rykkar ut. Klokka 0750 melder politiet at trafikken flyt greit.