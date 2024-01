Trafikkuhell på Karmøy

Det har vært et trafikkuhell i Storasundvegen på Karmøy. Det er snakk om en påkjørsel bakfra mellom to biler hvor den ene kom over i motsatt kjørefelt og traff en tredje bil. Politi og ambulanse er på stedet. Det er is på veien. Det er ikke meldt om personskader.