Trafikkuhell på Karmøy

Politiet melder om at en mann i 20-årene har vært involvert i et trafikkuhell ved Burmavegen. Mannen skal selv ha forklart til politiet at han hadde høy fart og innrømmet de faktiske forholdene. Politiet anmelder for uaktsom kjøring og beslaglegger mannens førerkort. Ingen personskade.