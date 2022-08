Trafikkuhell på Karmøy

Tre biler og fire personer har vært involvert i et trafikkuhell på Karmøy. To personer er kjørt til sykehus for sjekk, men fremstår ikke som skadet.

Øvrige personer er tilsett av helse og dimittert. Det fremstår ifølge politiet som brudd på vikeplikt og førerkortet til kvinne i tenårene blir beslaglagt. Politiet har opprettet sak.