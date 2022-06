Trafikkuhell på Karmøy

Tidligere i kveld kjørte en moped av veien på Karmøy. Like før 19.00 informerer politiet om at de mistenker føreren er en mann i 30-årene som har kjørt i ruset tilstand. En kvinne i 30-årene skal ha vært passasjer og fått vondt i en skulder som resultat av ulykken. Føreren fremstår uskadd og fremstilles for blodprøvetaking.