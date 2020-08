Trafikkuhell på Karmøy

Tre personer fordelt på to biler har vært involvert i et trafikkuhell på Vestre Veavegen på Karmøy. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader, men to av personene har smerter, ifølge politiet. De blir tatt hånd om av helsepersonell.