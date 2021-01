Trafikkuhell på glatte veier

Politiet melder torsdag ettermiddag om et trafikkuhell ved Brøytvegen på Bryne. Fire biler var involvert, men ingen personer ble skadet. I Saurdalsvegen i Egersund har en bil sklidd av veien, mens to biler var involvert i et trafikkuhell i Sauda.