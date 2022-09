Trafikkuhell på fv444

To biler har kollidert på fv444 ved Soma/ Stangeland i nordgående retning. Den ene bilen har kjørt inn i hengeren til bilen foran. En bilfører og et barn er tatt med til legevakt for sjekk av helsepersonell. Trafikken står ennå.

Trafikken nordover dirigeres mot Skeiane og Voll. Det forventes at sørgående felt straks er ryddet og kan åpnes for trafikk.