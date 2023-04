Trafikkuhell på E39 i Tysvær

To biler er involvert i et trafikkuhell på E39 ved Eikeskog. Tre personer skal være involvert. En lyktestolpe har veltet. Det skal lekke væske fra det ene kjøretøyet. Den ene bilen skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Det er foreløpig uvisst om noen er skadet. Det er trafikale utfordringer på stedet.

Klokken 16.30 meldte patruljen på stedet at det er full blokkering i veien. Lange køer i begge retninger. Tilsynelatende minimale personskader.

Tilhengeren som fikk sleng og havnet i motsatt kjørefelt er nå fjernet fra stedet. Ingen av bilene er kjørbare, melder politiet 17.16.