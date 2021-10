Trafikkuhell på E39

Politiet har fått melding om et trafikkuhell mellom tre biler på E39 ved Ullandhaug i Stavanger. Ingen personer skal være skadd, og bilberger er bestilt og på vei. Trafikken flyter fint forbi. Politiet er på vei for å hjelpe til med trafikkdirigering under bilbergingen.