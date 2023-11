Trafikkuhell på E134 i Vindafjord

Fredag morgon melde Vegtrafikksentralen at Haukelivegen (E134) i Vindafjord var stengt etter eit trafikkuhell. Kort tid etter melder Sør-Vest politidistrikt at det er snakk om ein einsleg bil i grøfta, og at trafikken nå flyt godt.

Då politiet kom til staden var føraren av bilen vekke, men dei har nå kome i kontakt med vedkomande. Politiet skal undersøke hendinga, melder dei på X/Twitter.