Trafikkuhell på Austre Karmøyveg

Politiet har fått melding om et trafikkuhell på Austre Karmøyveg sør for Snorteland. Et enslig kjøretøy har havnet utenfor veibanen. Det skal ikke være kø på stedet. Ifølge politiet er det snakk om mindre personskade. Nødetatene er på vei.