Trafikkuhell nord for Auglendstunnelen

Politiet har fått melding om et trafikkuhell på E39 nord for Auglendstunellen i nordgående retning. Tre biler er involvert. Nødetatene er på vei til stedet. Vegtrafikksentralen melder at veien er stengt. Det skal være store trafikale problemer på stedet.