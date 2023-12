Trafikkuhell mellom bil og barn på sparkesykkel

Politiet melder om et trafikkuhell mellom en bil og og et barn på sparkesykkel. Uhellet skal ha skjedd i nærheten av Brøytvegen i Time kommune på Jæren. Barnet skal selv ha gått inn i ambulanse for å bli sjekket av ambulansepersonell. Trafikken går greit på stedet.