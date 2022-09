Trafikkuhell Karmøy

Ei ung jente kom til skade i et trafikkuhell mellom moped og bil på Kolnes i Karmøy. Mopedisten, ei ung jente, tas med av ambulanse til sykehus for en videre sjekk. Personbil og mopeden kolliderte i et kryss, begge i fart. Sak opprettes.