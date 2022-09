Trafikkuhell Karmøy

En mann i 50-årene er kjørt til legevakt for sjekk etter et trafikkuhell i rundkjøringen ved Kiwi på Avaldsnes. To biler var involvert i hendelsen. Føreren av den ene bilen, en mann i tenårene, er avhørt. Han har forklart at han har kommet nordfra inn i rundkjøringen, vært uoppmerksom og brutt vikeplikten. Han har erkjent straffskyld og det er opprettet sak.