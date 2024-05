Trafikkuhell i Vindafjord

Brannvesenet rykker ut etter melding om et trafikkuhell i Haukelivegen i Vindafjord. Mannskaper fra Skjold brannstasjon rykker ut. Det er snakk om to biler og tre personer som er involvert. Politiet melder at det Ikke skal være alvorlig personskade.