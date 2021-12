Trafikkuhell i Vindafjord

Klokka 18.10 fikk politiet melding om et trafikkuhell i Vindafjord. En bil har havnet utenfor veien på Saudaveien, like før kommunegrensen til Suldal. Den mannlige føreren i 30-årene ble kjørt av ambulanse til legevakt for sjekk. Ingen trafikale utfordringer på stedet, melder politiet.