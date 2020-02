Trafikkuhell i Time

Kvart på ni fikk politiet melding om trafikkuhell i krysset Gumestadvegen/Risavegen i Time kommune. Sjåføren fremsto som påvirket. Ingen andre involvert er i uhellet, og føreren er heller ikke skadet. Alkoholtesten viste over lovlig verdi. Fører hadde også kjørt ned et veiskilt. Bilen er avskiltet, førerkortet beslaglagt og personen anmeldes for forholdet.