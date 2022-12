Trafikkuhell i Suldal

Litt før 17:00 fikk politiet melding om et trafikkuhell i Suldal. Et kjøretøy skal ha kjørt inn i en stein i veibanen. Veien er stengt i begge retninger. Politiet arbeider på stedet, og vegtrafikksentralen har sendt entreprenør. Uhellet skal ha skjedd et sted mellom Ropeid og nedkjøring til Marvik på rv46. Det er usikkert hvor stor steinen er og derav usikkert hvor lang tid det tar før trafikken kan gå som normalt.