Trafikkuhell i Stavanger

08:33 mottok nødetatene melding om et trafikkuhell i Madlaveien like før Madla Amfi i Stavanger. To biler er involvert.

Ingen personer ble skadd som følge av uhellet, og trafikken flyter greit på stedet, melder politiet. Årsaken til uhellet var uoppmerksomhet som medførte påkjørsel bakfra.