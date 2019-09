Trafikkuhell i Stavanger

To biler kolliderte i et kryss like ved St.Olav VGS i formiddag. En bilfører overholdt ikke vikeplikten i Møllegata, og kjørte inn en bil som kom fra høyre. En person er skadet, og bragt til SUS med ambulanse Trafikken er stengt på stedet, melder politiet.