Trafikkuhell i Skjold

Rett over midnatt ble det meldt om et trafikkuhell i Skjold, mot Toraneset. Et enslig køretøy hadde kjørt ned trafikkskilt og noe gjerder. Fører av bilen ble sendt til legevakt for sjekk og anmeldt av politiet for kjøring i ruspåvirket tilstand.