Trafikkuhell i Skåredalen

Det har vært et trafikkuhell i Skåredalen i Haugesund. En bil måtte kjøre ut av veien for å unngå en annen bil som kom over i motgående kjørefelt. Årsaken til den uvettige kjøringen skal være mobilbruk. Politiet fikk melding om uhellet klokken 06.35.