Trafikkuhell i Sirdal

En passasjer ble kjørt til legevakt med lettere skader, etter at en bil kjørte borti tunnelveggen sør for Tonstad sentrum i Sirdal i kveld. Uhellet skjedde fordi motgående bil delvis lå over i feil kjørefelt. Sak er opprettet, melder politiet.