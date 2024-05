Trafikkuhell i Sandnes

Brannvesenet melder like etter klokka 16 om eit trafikkuhell ved Vestre Svanholmen, i Sandnes. Mannskap frå Stangeland stasjon rykka ut.

Vaktleier i brannvesenet seier dei er ferdige på staden. Det var ein singelulykke med ei motorsykkel.

Politiet skriv på X at sjåføren er kjørt til legevakt for sjekk.