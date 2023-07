Trafikkuhell i Sandnes

To biler har fått større materielle skader og trenger bergingsbil etter et trafikkuhell i Roald Amundsens gate i Sandnes. Sannsynligvis har en bil har kommet over i motsatt kjørebane. Politiet melder at ulykken fremstår som mindre alvorlig. En mann i 50-årene og en kvinne i slutten av 20-årene er involvert. Mannen tas med til sykehus av ambulanse for sjekk etter å ha følt seg uvel.

Det skal være lite trafikk i området. Buss og beboere slippes forbi ulykkesstedet, men andre må ta omkjøringsvei.