Trafikkuhell i Sandnes

To biler var involvert i et trafikkuhell i Sandnes like ved brannstasjonen, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter søndag ettermiddag. Politiet fikk melding om front mot frontkollisjonen klokken 13.20. Det var to personer i hver bil og de skal ha kjørt i lav hastighet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men de blir sett til av ambulansepersonell på stedet, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.