Trafikkuhell i Haugesund

I Norheimsmarka i Haugesund har det vært et trafikkuhell hvor to biler er involvert. Det er en påkjørsel bakfra. Det skal være en person i hver bil, melder politiet. Trafikken blir dirigert på stedet. Det er ingen som er fastklemt. En person klager over litt smerter i nakken.