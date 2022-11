Trafikkuhell i Haugesund

Det har vært en kollisjon mellom en bil og en scooter moped i Rogalandsgata i Haugesund. Meldingen kom 08.17. Brannvesenet på stedet melder om at det sannsynligvis dreier seg om lettere personskade på jenta som kjørte mopeden. Hun er tatt med til legevakt for sjekk. Trafikken flyter bra igjen på stedet, etter at det i en periode var trafikale problemer. Politiet oppretter sak på hendelsen.