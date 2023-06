Trafikkuhell i Hå

Politiet melder om et trafikkuhell i Buveien i Hå mellom syklist og bil. Hendelsen skal ha skjedd under forbikjøring, hvor syklisten skal ha blitt truffet av sidespeilet til personbilen. Syklisten var oppegående og bevisst. Vedkommende ble kjørt til legevakt for videre kontroll. Patrulje foretar videre undersøkelser på stedet og oppretter sak.