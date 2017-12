Trafikkuhell i Egersund

Halv to natt til 2. juledag var det et trafikkuhell i Eideveien i Egersund. To biler var involvert i uhellet. Det skal ha vært lav hastighet, og uhellet førte ikke til noen trafikale problemer. Den ene sjåførene ble tilsett av ambulansepersonell.