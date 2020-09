Trafikkuhell Haugesund

To biler er involvert i et trafikkuhell i Karmsundgata i Haugesund. En bil er påkjørt bakfra da den skulle svinge av veien. Fører av bilen som ble påkjørt bakfra, klaget over smerter i rygg og nakke. En mann i 20-årene er avhørt og anmeldt.