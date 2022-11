Trafikklys på motorvegen i Stavanger

Frå komande onsdag, klokka 14.45, må bilistar som skal sørover på E39 motorvegen ved påkøyringsrampen i Schancheholen ta omsyn til at det blir lysregulering for bilar som skal ned på motorvegen. Dette vil skje under rushtida morgon og ettermiddag. Målsettinga er å få ned køen på E39, motorvegen.

For å gjera bilistane merksame på at det har kome opp ny lysregulering, er trafikklysa i dag og i morgon sett på gul blink