Trafikken i gang igjen på Stavanger lufthavn

Passasjerer som skal reise med fly fra Stavanger lufthavn må regne med mye forsinkelser i dag. Rullebanen var stengt frem til nærmere klokken 8 i dag morges for å brøytes for snø. De første flyene har nå tatt av fra flyplassen, men passasjerene må regne med en til to timers forsinkelse, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.