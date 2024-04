Trafikken i gang igjen over Ognasundbrua på E39

Trafikken er i gang igjen på Ognasundbrua på E39 etter at to lastebiler kolliderte i lav hastighet tidligere i dag morges. Trafikken har stått på begge sider av brua. Lars Slettebø som bor i nærheten sier at nå er det bevegelse i et felt over brua.