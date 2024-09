Bilbergingen er ferdig og trafikken går nå som normalt på E39 på Mjåsund i Tysvær. Det var tidligere onsdag ettermiddag at en personbil med henger kjørte av veien og trillet ned på et jorde. Føreren gikk selv ut av bilen, men ble kjørt i ambulanse til Haugesund sjukehus for sjekk.