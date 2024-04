Traff Viggo og Jan Helge om kvelden drapsdagen

Et vitne fortalte i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes mandag at han og en kamerat ble oppringt og invitert ned til Viggo Kristiansen i 22-tiden fredag 19. mai 2000, den dagen Baneheia-drapene skjedde.

– Da vi kom ned dit satt Viggo og Jan Helge på trappa utenfor huset og pratet. Vi trodde at vi skulle komme inn, men fikk beskjed om at det lå et yngre familiemedlem der inne og sov, og at vi måtte være stille.

Vitnet mente at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen så i et blad med militære effekter, trolig radioer og walkie talkier.

– Vi trodde at vi skulle komme inn til Viggo, men da vi ikke kunne det, gikk vi videre etter en kort stund, fortalte vitnet på spørsmål fra aktor, statsadvokat Andreas Schei.

Jan Helge Andersens forsvarer, Celine Krogh Fornes, spurte om de ofte dro på besøk til Viggo Kristiansen på denne måten.

– Ja, vi dro dit noen ganger, men det uvanlige denne kvelden var at vi ble ringt opp og invitert til å komme, forteller vitnet.

Han sier at han i etterkant snakket med begge om drapene. Både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen mente, ifølge vitner, at det måtte ha vært syke mennesker som sto bak.