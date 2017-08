Total legg ned hovudkontoret

Oljeselskapet Total sitt hovudkontor i Stavanger blir lagt ned. Det skriv Stavanger Aftenblad. Dette skjer etter at danske Maersk Oil er oppkjøpt av Total. All aktivitet i Norge, Danmark og Nederland skal styrast frå København. Pressekontakt Leif-Harald Halvorsen, I Total Norge seier til Aftenbladet at dei ikkje har informasjon om kva dette betyr for dei norske tilsette.