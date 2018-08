Tørken koster bøndene dyrt

Nye prognoser anslår at bøndene vil få utbetalt rundt 1,1 millarder kroner i avlingsskadeerstatning. Nationen skriver at det reelle tapet kan bli fem ganger høyere. Utregninger avisa viser til anslår at avlingssvikten kan koste 5,5 millarder kroner.