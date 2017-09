Torgeir (44) hadde håpet på et regjeringsskifte

– Jeg hadde håpet på et regjeringsskifte. Men nå registrerer jeg i hvert fall at regjeringen kommer til å ha mindre støtte for sin landbrukspolitikk i det nye Stortinget. Vi får konsentrere oss om det positive og lære oss å leve med det.

Det sier Torgeir Kinn som har vært melkebonde i 13 år, og sammen med Oddny drifter rundt 400 mål med jord på Jåttå i Stavanger. De leverer rundt 420.000 liter melk i året og er blant de store bøndene i området.

Omfordeling av midler

De siste fire årene har det handlet mye om omfordeling av midlene til bøndene. Mange storbønder har kommet godt ut av det, mens de små gårdene sliter.

– Jeg har kommet ut i null når det gjelder tilskuddsmidlene, så jeg er ikke den som er verst stilt. Men vi må ha med oss de små i landbruket. Det er mange som ikke kan drive så stort som vi gjør her, sier Kinn.

Leder Marit Epletveit i Rogaland Bondelag tror den neste stortingsperioden blir krevende for bøndene.

– De kommende årene blir beintøffe. Vi har jobbet veldig med å lære opp de politiske partiene i landbrukspolitikk og det skal vi fortsette å gjøre. Vi må ha god dialog med alle parti, sånn at vi kan sikre god landbruk i hele landet, sier Epletveit.

Reaksjoner på valget fra bønder Du trenger javascript for å se video.

Senterpartiet med god framgang

Som resten av landet har Senterpartiet god framgang i Rogaland. Men dette var ikke nok til å sikre stortingsplass for Hanne Marte Vatnaland, så Geir Pollestad blir eneste representant fra Rogaland.

Han lover at den borgerlige regjeringen vil merke at Senterpartiet er blitt større.

– Vi legger bak oss fire år med veldig mye kaos. Men nå er de svekket og vi er styrket. Det skal vi bruke for å påvirke politikken i vår retning og gi valuta til de velgerne som har stemt på oss, sier Pollestad.

Epletveit i Bondelaget tror mange bønder sitter igjen med en blandet følelse etter valget.

– Jeg tror mange bønder er glad på Senterpartiets vegne. Men så er de nok skuffet over at vi ikke fikk et regjeringsskifte, fordi vi ønsker å ha et landbruk i hele landet og plass til alle sammen, sier hun.