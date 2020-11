– Det er selvfølgelig himla gjevt. Jeg blir som en liten gutt og opplever en fryktelig naiv glede, sier Tore Renberg.

Stavangerforfatteren sitter hjemme i stua si, siden det ikke er et arrangement rundt tildelingen bokhandlerprisen 2020. Den får han romanen «Tollak til Ingeborg».

Han er strålende fornøyd med å få prisen som ikke kåres av en jury, men av bokhandlere.

– Det er ansatte i bokhandlere som stemmer fram denne prisen i veldig tøff konkurranse, så det er en stor tillitserklæring fra fotfolket i bransjen.

Andre gang prisen går til roman på nynorsk

Ikke siden Tarjei Vesaas fikk prisen i 1967, har den gått til en roman på nynorsk.

Renberg startet sin forfatterkarriere på bokmål, og vil nok også stort sett fortsatt skrive bokmål, selv om det kan bli noe nynorsk innimellom.

– Det blir hvisket i litteraturkretser at det ikke går an å vinne bokhandlerprisen med en roman på nynorsk, men så gikk det likevel.

Og romanen om den gamle mannen som har meldt seg ut av samfunnet, har fått strålende kritikker.

OMSLAGET: Romanen «Tollak til Ingeborg» Foto: Cappelen Damm

– Tore Renberg feirer 25-årsjubileum med et formidabelt mannsportrett. Komposisjonen i romanen «Tollak til Ingeborg» er teknisk briljant og fletter sammen nåtidshandlingen med forhistorien til denne tragiske einstøingen, skrev NRKs litteraturkritiker.

– Kultur-Norge gratulerer

Kulturminister Abid Raja (V) kommer med de hjerteligste gratulasjoner på vegne av både regjering, kulturdepartementet og hele Kultur-Norge.

– Dette er den gjeveste prisen fra 600 bokhandlere over hele landet. Han har vunnet den en gang før, og har vært nominert hele fire ganger, så det er en bragd. Så nå ser vi fram til å kjøpe og lese Tollak til Ingeborg.

Raja selv vil lese romanen i jula, og ser for seg at mange vil ha glede av en slik roman om mannens raseri under pandemien.

MUSIKER: Tore Renberg har gitt ut musikk både med band og som soloartist. Foto: Anders Fehn / NRK

Selv om det verken er høytidelig overlevering eller markering av prisen, regner Raja med at Renberg kan bruke noen av sine mange talenter til å feire prisen.

Rikt forfatterskap

I tillegg til å skrive 16 romaner, en rekke barnebøker, prosasamlinger og foredrag er Renberg også musiker. Han har gitt ut album både i band, og som soloartist.

For Renberg selv er det stas å vinne for andre gang. Første gang var i 2008 for romanen «Charlotte Isabel Hansen».

Nå er han i gang med den fjerde romanen om Teksasgjengen fra Hillevåg. En TV-serie om det rufsete miljøet er også under planlegging.