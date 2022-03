Tønnå UB er Rogalands beste Ungdomsbedrift

Tønnå UB fra Lundeneset VGS ble kåret til Rogalands beste Ungdomsbedrift under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 16. mars. Tønna UB omgjør gamle oljefat til stoler og bord. Kåringen onsdag sender bedriften videre til NM for ungdomsbedrifter 2. og 3. mai.