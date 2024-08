– Vi ønsker å premiere de som hjelper oss med å få tak i flere folk.

Det sier Stian Nesvåg, daglig leder i tømrerbedriften Miljøbygg i Ryfylke.

Bedriften har slitt med å få tak i nok fagfolk. Så Miljøbygg har nå, sammen med to søsterbedrifter, valgt å tenke utenfor boksen.

– Hvis du nominerer en som blir ansatt i et av våre selskap, får du 20.000 kroner i dusør. Dersom du er tømrer og nominerer deg selv, kan du beholde pengene selv.

Prosjektet har fått navnet «Tømrer Wanted». Målet er å få inn gode tips til nye kollegaer.

– Folk vil være noe «mer»

Nesvåg tror håndverkeryrket har mistet status, og at dette bidrar til utfordringene med å skaffe arbeidskraft.

– Vi opplever at en del av de som har blitt tømrere, velger å gå videre på etterutdanning. Jeg har en mistanke om at det å være håndverker ikke har noen status. Folk vil være noe mer.

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor kjekt det er å være tømrer, sier Stian Nesvåg. Foto: Willem Jacobus Leendertse / NRK

Utfordrende for bedrifter i distriktene

Bygg og anlegg er en av bransjene som er i størst arbeidsunderskudd.

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse (ekstern lenke) fra 2024, mangler bransjen 5.500 arbeidere.

14 prosent av bedriftene har alvorlige rekrutteringsproblemer.

Det handler både om størrelsen på bedriftene, og hvor de holder til, ifølge Trond Bjørnsen. Han er opplæringskonsulent i opplæringskontoret Byggopp Rogaland.

– I Norge har 90 prosent av tømrer- og byggmesterbedriftene under ti ansatte. Hvis disse plutselig får kontrakt på to-tre eneboliger med kjapp oppstart, trenger de folk med én gang.

I tillegg er de aller fleste av de som bor på mindre steder lokale.

– Det er svært få innflyttere. Det er heller motsatt.

For bedrifter i disse områdene, som Miljøbygg i Ryfylke, blir det derfor utfordrende å skaffe seg nok folk.

Miljøbygg og søsterbedriftene i Ryfylke ønsker tips. Og de betaler rikelig. Foto: Skjermdump

– Må utdanne lokale ungdommer

Kjetil Tvedt er direktør for kompetanse og seriøsitet i NHO. Han tror rekruttering av lokal ungdom er avgjørende for bedriftene som befinner seg langt fra allfarvei.

Han synes «Tømrer Wanted» – prosjektet er spennende.

– I distriktene er man mer avhengig av å få tak i lokale ungdommer som utdanner seg til lokale arbeidsplasser. Her har man tydeligvis ikke greid det i stor nok grad. Vi må utdanne flere lokale ungdommer til lokale arbeidsplasser, og da må en tenke litt nytt.

Situasjonen er derimot ikke lik overalt. På Vestlandet bygges det for tiden mye nytt, forklarer Tvedt.

– Byggenæringen har det best i vest om dagen. Dette er ikke noe man ser i resten av landet.

Kjetil Tvedt i NHO liker at bedriftene finner kreative metoder for å få tak i folk. Foto: Trond Cornelius Brekke

Fikk flere søknader etter dusør-stunt

Stian Nesvåg og Miljøbygg merker godt at byggenæringen for tiden går best i vest.

Det går så bra at de nå rett og slett ikke har nok ansatte til å mette behovet for tømreroppdrag i området.

Men, kanskje var det ikke så dumt å tenke utenfor boksen i jakten på nye kollegaer.

Det har nemlig allerede gitt resultater for bedriften som tidligere slet med å få napp i det hele tatt.

– Etter at vi gikk ut på Finn og sosiale medier har vi nå fått sju søknader totalt.