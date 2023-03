– Eg hatar sprøytene. Eg kaldsveittar og taklar dei rett og slett ikkje.

Tom Erik Eltervåg har brukt mykje av tida si på poliklinikken for blod- og kreftsjukdommar ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Sommaren 2021 fekk Eltervåg påvist føflekk-kreft. I tida etterpå gjekk han gjennom ei tøff immunterapi-behandling.

Tom Erik Eltervåg har sprøytefobi. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Men det var ikkje sjølve behandlinga som var verst. Sjølv om han har tatoveringar, karakteriserer han forholdet sitt til nåler som blir stukke inn i huda som sprøytefobi.

Derfor sleit han mykje med stikka som følgde med.

I ettertid fann han ut at det finst ei maskin som gjer det enklare å treffe blodårene.

– Då eg såg maskina, tenkte eg at den var fantastisk. Kvifor har dei ikkje ein slik her, kor dei stikk heile tida, tenkte eg.

Han starta derfor ein innsamlingsaksjon på Spleis for at avdelinga han har brukt mykje tid på, skulle få den splitter nye maskina.

Dei områda som ikkje er grøne, viser kvar blodårene er. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Han fekk inn 50.000 kroner, og med dei pengane har SUS kjøpt maskina.

Pasientane slepper bomstikk

Sjukepleiarane er glad for engasjementet til Eltervåg. Ingfrid Gryte fortel at maskina blir flittig brukt.

– Det har blitt eit kjempegodt hjelpemiddel for oss. Det gjer det lettare å få til stikka, vi bruker mindre tid på å leite etter blodårene og pasientane slepper ubehag med bomstikk.

Ho treffer ofte pasientar som gruer seg til sprøytestikka.

Ingfrid Gryte, sjukepleiar på poliklinikken for blod- og kreftsjukdommar på SUS. Foto: Ingvild Taranger / NRK

– Nokon er veldig redde, medan andre synest det er ubehageleg og ville vore forutan. Dei fleste er veldig opne om det.

Peter Samuelsen er pasient på avdelinga og har nytte av maskina. Han er ikkje like redd for sprøytene, men set stor pris på maskina.

– Det er eit framsteg. Når dei leitar etter åra, er dei ikkje alltid like lette å finne. Denne maskina gjorde det veldig mykje enklare.

Peter Samuelsen er glad for at avdelinga har fått den nye maskina som gjer sprøytestikka lettare. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Kan stamme frå vonde opplevingar

Psykologspesialist ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Elin Fjerstad, fortel at rundt 4 prosent av befolkninga har sprøytefobi.

Opp til 30 prosent er engsteleg for sprøyter.

Ho meiner at nokre av grunnane kan vere vonde hendingar frå oppveksten.

Elin Fjerstad, psykologspesialist ved Diakonhjemmet sykehus. Foto: Kjell Håkon Kielland Larsen

– Kanskje har dei svima av eller dei har blitt halde fast. Då blir det eit traumatisk minne som dukkar opp som ekko frå fortida, i situasjonar der dei som vaksne skal få sprøyte.

Ho har møtt mange som opplever det som skambelagt å vere redd for å ta ei sprøyte eller ei blodprøve.

– At barn er redde, synest dei er forståeleg. Men at dei er redde som vaksne, opplevast skamfullt for mange. Men det er verkeleg ikkje noko å skamme seg over. Frykt er den nedarva evna kroppen har til å verne oss. Utan evne til å kjenne angst, ville vi faktisk ikkje overlevd.