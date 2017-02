Tok så mange at stasjonen blei full

På E39 på Sokn i Rennesøy måtte så mange tunge kjøretøy i dag parkere at Vegvesenet til slutt avbrøyt kontrollen. Da 16 hadde fått kjøreforbud, var stasjonen full. For tung eller lang last, bremsefeil og dokumenter var blant det som ikke var i orden.