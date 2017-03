Tok GPS-er for to millioner

Tyvene som brøt seg inn i sju gravemaskiner på Stokkelandsmarka i Hå, skal ha fått med seg GPS-er for over to millioner kroner. Det skriver Stavanger Aftenblad. Anleggsleder Geir Stensland i Risa AS sier til avisen at innbruddene er gjort av folk som visste hva de ville ha.