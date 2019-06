Tok fartssyndere på Karmøy

Utrykningspol ga tre bilførere bøter etter at de ble tatt for å ha kjørt for fort i Sundevegen på Karmøy torsdag kveld. Høyeste hastighet som ble målt var 60 km/t i 50-sonen. En bilfører fikk også forelegg for å ha snakket i mobiltelefonen.