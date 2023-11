To vogntogsjåførar prøvde å stikka av frå kontroll

To vogntog stoppa ikkje for kontroll på E39 på Krossmoen i Egersund i går kveld. Det eine blei innhenta av Vegvesenet og tatt med tilbake for kontroll. Det andre blei stoppa av politiet ved jernbanestasjonen i Egersund. Begge sjåførane blei meldt til politiet for å ha prøvd å stikke av.